هيكل: نسب الإصابة بكورونا في مصر حتى الآن طبيعية
تحرير:خالد وربي
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م
وزير الإعلام
قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، لافتًا أن هناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مؤكدا على أن الدولة كرست كل مجهوداتها لمواجهة الفيروس، مشيرا أن قرار الرئيس بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات.
وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات.
وأضاف هيكل، أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مصر، تم عمل منحنيات توضح انتشار الفيروس في مصر، مؤكدًا أن مصر نجحت في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس، وحتى الآن قادرة على استيعاب الإصابات التي تظهر بشكل يومي، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع أساليب الوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.
وقال، إن نسب الإصابات في
وأضاف هيكل، أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مصر، تم عمل منحنيات توضح انتشار الفيروس في مصر، مؤكدًا أن مصر نجحت في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس، وحتى الآن قادرة على استيعاب الإصابات التي تظهر بشكل يومي، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع أساليب الوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.
وقال، إن نسب الإصابات في مصر تعادل 11 إصابة لكل مليون نسمة، وفي دول أخرى خارج مصر، فإن أعداد الإصابات تصل إلى 600 إصابة لكل مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إجراءات الوقاية في الدول الأخرى ويتم العمل عليها وتطبيقها، وأن كل الخطط موضوعة على طاولة النقاش من أجل تطبيقها وفقا للسيناريو الذي سيحدث في الفترة القادمة.
وأوضح أن قرار مد حظر التجول لم يتم حسمه حتى الآن، وسيتم الإعلان عن القرار الرسمي غدا، بعد إجراء اجتماع مجلس الوزراء.