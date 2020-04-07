هيكل: نسب الإصابة بكورونا في مصر حتى الآن طبيعية

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م

وزير الإعلام

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، لافتًا أن هناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مؤكدا على أن الدولة كرست كل مجهوداتها لمواجهة الفيروس، مشيرا أن قرار الرئيس بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات. وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات.

وأضاف هيكل، أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مصر، تم عمل منحنيات توضح انتشار الفيروس في مصر، مؤكدًا أن مصر نجحت في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس، وحتى الآن قادرة على استيعاب الإصابات التي تظهر بشكل يومي، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع أساليب الوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس. وقال، إن نسب الإصابات في