رياضة

حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م
حسام عاشور
حسام عاشور
كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".
وواصل قائد الأهلي، تصريحاته، قائلًا:"في بداية الموسم الماضي كنت أساسيًا مع الأهلي، كيف لي بعد موسم واحد أن أفكر في الاعتزال، يمكنني اللعب لـ3 مواسم قادمة، طوال 16 عام مع النادي الأهلي لم أقم بإجراء أي عملية جراحية، وهذا لا يعني أنني لا أفكر في عرض الأهلي بشأن الإعتزال، لكن أمامي متسع من الوقت للتفكير
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فان دايك يختار فريقه الخماسي من الدوري الإنجليزي

اختار فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بكل مركز ليكون فريقه الخماسي المثالي، واختار الهولندي في حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وقال عنه:"إنه حارس ممتاز، هذا الموسم رأينا عددًا أكبر من الحراس الجيدين مقارنة بالمواسم الماضية، أرى أن أليسون هو الحارس الأفضل، ولكن إيدرسون هو أفضل الباقين". أما المدافع فكان آيمريك لابورت مدافع سيتي، :"لقد أظهر كم هو لاعب مهم في فريقه، وهو مدافع رائع للغاية، إنه مدافع استثنائي، ولذلك اخترته في فريقي".
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قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
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مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
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تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
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