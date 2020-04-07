حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م

حسام عاشور

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".

وواصل قائد الأهلي، تصريحاته، قائلًا:"في بداية الموسم الماضي كنت أساسيًا مع الأهلي، كيف لي بعد موسم واحد أن أفكر في الاعتزال، يمكنني اللعب لـ3 مواسم قادمة، طوال 16 عام مع النادي الأهلي لم أقم بإجراء أي عملية جراحية، وهذا لا يعني أنني لا أفكر في عرض الأهلي بشأن الإعتزال، لكن أمامي متسع من الوقت للتفكير

وواصل قائد الأهلي، تصريحاته، قائلًا:"في بداية الموسم الماضي كنت أساسيًا مع الأهلي، كيف لي بعد موسم واحد أن أفكر في الاعتزال، يمكنني اللعب لـ3 مواسم قادمة، طوال 16 عام مع النادي الأهلي لم أقم بإجراء أي عملية جراحية، وهذا لا يعني أنني لا أفكر في عرض الأهلي بشأن الإعتزال، لكن أمامي متسع من الوقت للتفكير في كل الأمور".



وأضاف عاشور: "طوال تاريخي مع الأهلي لم اشترط أي أمر قبل التوقيع على العقود، دائما كنت أجدد على بياض، يمكن لأي شخص أن يوجه سؤاله لأي مدير كرة تعاملت معه، لم أطلب أي مبلغ يزيد عن عرض الأهلي لي في كل أوقات تجديد تعاقدي".



واختتم "كنت مخلصاً في الأهلي، وأي قرار سأتخذه سواء قبول عرض الأهلي أو الانتقال لنادي أخر سأكون مخلصًا لهذا الأمر أيضًا".