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قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
عالمة الذرة سميرة موسى
عالمة الذرة سميرة موسى
أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
(1) وسكان كوكب الميديا يتداولون منذ ثلاثة أيام، ولا يزالون بشكل واسع، خبرا صادما لكل مواطن عربي غيور على عروبته، موصول بجذوره، مدثر بحب وطنه العربي الأكبر، ذلكم الخبر هو «اغتيال البروفيسور التونسي محمود عبد القادر البزرتي رئيس الفريق العلمي الذي يجري التجارب النهائية على اللقاح الخاص بفيروس كورونا
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