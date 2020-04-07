هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م

وزير الإعلام أسامة هيكل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.

وأشار هيكل أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا بالنسبة لمعدل الإصابة وفقا لعدد السكان، موضحا أن نسب الإصابة في مصر تعادل 11 إصابة لكل مليون نسمة، وفي دول أخرى خارج مصر، فإن أعداد الإصابات تصل إلى 600 إصابة لكل مليون مواطن. وأضاف أنه يتم دراسة إجراءات الوقاية في الدول الأخرى ويتم العمل عليها وتطبيقها،