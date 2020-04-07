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هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م
وزير الإعلام أسامة هيكل
وزير الإعلام أسامة هيكل
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
وأشار هيكل أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا بالنسبة لمعدل الإصابة وفقا لعدد السكان، موضحا أن نسب الإصابة في مصر تعادل 11 إصابة لكل مليون نسمة، وفي دول أخرى خارج مصر، فإن أعداد الإصابات تصل إلى 600 إصابة لكل مليون مواطن. وأضاف أنه يتم دراسة إجراءات الوقاية في الدول الأخرى ويتم العمل عليها وتطبيقها،
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أسامة-هيكل (2)

هيكل: نسب الإصابة بكورونا في مصر حتى الآن طبيعية

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، لافتًا أن هناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مؤكدا على أن الدولة كرست كل مجهوداتها لمواجهة الفيروس، مشيرا أن قرار الرئيس بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات. وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

وزير الزراعة: الإصلاحات الاقتصادية مكنت الدولة من مواجهة الأزمات

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المساحة المزروعة لمحصول القمح هذا العام وصلت لـ 3.400 مليون فدان، أكثر من العام الماضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يورد المزارعين للحكومة 40% من إنتاج المحصول مقابل 700 جنيه للطن هذا العام. وأوضح القصير في تصريحات إعلامية له مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الطن يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، مؤكدًا أن 4 ملايين طن من القمح تدخل الصوامع خلال الشهور المقبلة.
هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
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السيسى-وميركل

السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يمنع إقامة أي أسواق أسبوعية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالف. ويأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
طائرة- مصر -للطيران (1)

السفارة المصرية تعيد المصريين العالقين في أوزبكستان

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.
أندريه-زكي‎

الطائفة الإنجيلية تعلق كافة الأنشطة لمواجهة كورونا

قرر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة والمؤتمرات الكنسية لجميع المذاهب الإنجيلية في مصر، اعتبارا من الخميس 19 مارس وحتى نهاية شهر مارس الجاري بجميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن ذلك في إطار ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وحرصا على حياة جميع المواطنين، من أي مخاطر صحية قد تهدد حياتهم، وحياة عائلاتهم، وتماشيا مع القرارات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية، التزاما بمعايير الصحة والسلامة، التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.
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