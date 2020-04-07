جريمة

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
جهود البحث والتحري التي ترأسها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشفت أن سبب المشاجرة تجد خلافات سابقة بين مالك محل البقالة وأحد العاطلين من أفراد الطرف الثاني، والذي أطلق عيارا من فرد خرطوش أودي بحياة مالك محل "شعبان"، وبعد علم أقارب المجنى عليه بالواقعة، توجهوا إلى المتهم
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، أثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها؛ بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، ووقوع متوفين ومصابين.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

مأمورية تداهم مصنع شيكولاتة مخالف وثلاجة دواجن فاسدة

ترجم ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، والمساهمة في جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
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جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
اشتباكات

قتل وسحل ورعب.. كواليس جريمة «في عز الضهر» ببولاق

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشر ظهر أمس الإثنين، حركة المارة متوسطة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بحي فيصل ذو الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة الجيزة، الأجواء بدت مألوفة، أصحاب المحلات يشكون تراجع عملية البيع والشراء، الموظفون يعمدون إلى شراء متطلبات البيت قبل ساعات حظر تحرك المواطنين لكنها دقائق معودوة تبدلت معها الأمور 180 درجة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فجاءت البداية بطلق خرطوش استقر في رقبة شاب ليفتك أشقاءه بأحد المتهمين في مشهد أقرب إلى "فيلم أكشن".
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
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