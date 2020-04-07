«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م

جانب من الحادث

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.

جهود البحث والتحري التي ترأسها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشفت أن سبب المشاجرة تجد خلافات سابقة بين مالك محل البقالة وأحد العاطلين من أفراد الطرف الثاني، والذي أطلق عيارا من فرد خرطوش أودي بحياة مالك محل "شعبان"، وبعد علم أقارب المجنى عليه بالواقعة، توجهوا إلى المتهم