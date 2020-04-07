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كورونا يفقد مصر 5.4 مليار دولار من النقد الأجنبي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا بقيمة 5.4 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس الماضي، وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير. وقال المركزي في بيانه له الثلاثاء، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وذكر أن ذلك يأتي "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا".وتابع: "هكذا تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

ماذا يعني إلغاء البنك المركزي للقائمة السوداء والسلبية؟

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن. يأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات التي أطلقها، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء.
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة

تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية. وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.

معيط: تيسيرات جديدة للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها. وقال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى.
السيسي (3)

هل يلتزم القطاع الخاص بطلب السيسي بعدم تخفيض رواتب العاملين؟

طالب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القطاع الخاص بعدم تخفيض مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الدولة تدرس العديد من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص فى هذة المسألة. كما طالب القطاع الخاص بالقيام بدور داعم خلال هذا المرحلة، مضيفًا أنه لا يؤيد تعطيل عمل الدولة المصرية وتوقف الحياة فيها كليًا، مبررًا أن هذا الأمر له ضرر بالغ على الاقتصاد والدولة. وأكد رئيس الجمهورية، أن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة خلال هذة الفترة وفيما مضى أيضا، ولا يمكن إنكار ذلك، إلا أننى أطالبه بالمحافظة على العمالة وعدم تسريحها خلال الأزمة الحالية.
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البنك-المركزى-المصرى

المركزي يقرر إلغاء القوائم السوداء للأفراد والشركات

قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن، وتأتي الخطوة بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم.
البنك-المركزي

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
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