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تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات

يقوم المستخدمين بعرض الأجهزة الإلكترونية التي يريدون التخلص منها مثل "الكمبيوتر - الهواتف المحمولة - التلفزيونات - التكييفات"على تطبيق خاص بالخدمة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية. وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.
وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجال خدمة البيئة والمساهمة فى حل القضايا البيئية.أضافت أن قطاع البيئة فى مصر سواء على المستوى الحكومى أو شركاء التنمية يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار فى مجال البيئة من خلال تحويل المشكلة إلى فرصة، وتوفير فرص عمل بيئية للشباب، خاصة فى
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البنك-المركزي

كورونا يفقد مصر 5.4 مليار دولار من النقد الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا بقيمة 5.4 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس الماضي، وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير. وقال المركزي في بيانه له الثلاثاء، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

ماذا يعني إلغاء البنك المركزي للقائمة السوداء والسلبية؟

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن. يأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات التي أطلقها، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء.

معيط: تيسيرات جديدة للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها. وقال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى.
السيسي (3)

هل يلتزم القطاع الخاص بطلب السيسي بعدم تخفيض رواتب العاملين؟

طالب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القطاع الخاص بعدم تخفيض مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الدولة تدرس العديد من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص فى هذة المسألة. كما طالب القطاع الخاص بالقيام بدور داعم خلال هذا المرحلة، مضيفًا أنه لا يؤيد تعطيل عمل الدولة المصرية وتوقف الحياة فيها كليًا، مبررًا أن هذا الأمر له ضرر بالغ على الاقتصاد والدولة. وأكد رئيس الجمهورية، أن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة خلال هذة الفترة وفيما مضى أيضا، ولا يمكن إنكار ذلك، إلا أننى أطالبه بالمحافظة على العمالة وعدم تسريحها خلال الأزمة الحالية.
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