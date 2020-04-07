تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات
يقوم المستخدمين بعرض الأجهزة الإلكترونية التي يريدون التخلص منها مثل "الكمبيوتر - الهواتف المحمولة - التلفزيونات - التكييفات"على تطبيق خاص بالخدمة
تحرير:أحمد البرماوي
٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية.
وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.
وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجال خدمة البيئة والمساهمة فى حل القضايا البيئية.أضافت أن قطاع البيئة فى مصر سواء على المستوى الحكومى أو شركاء التنمية يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار فى مجال البيئة من خلال تحويل المشكلة إلى فرصة، وتوفير فرص عمل بيئية للشباب، خاصة فى
وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجال خدمة البيئة والمساهمة فى حل القضايا البيئية.
أضافت أن قطاع البيئة فى مصر سواء على المستوى الحكومى أو شركاء التنمية يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار فى مجال البيئة من خلال تحويل المشكلة إلى فرصة، وتوفير فرص عمل بيئية للشباب، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدمج البعد البيئى فى مجالات التنمية للحد من التدهور البيئى للموارد الطبيعية وحفاظا عليها للأجيال القادمة.
واستعرض ممثل شركة فودافون مصر آليات لتنفيذ التطبيق بما تملكه من تكنولوجيا متطورة فى هذا المجال وفى ظل اهتمامها بقضايا البيئة واستدامتها، كما استعرض المبادرات التى تقوم بها الشركة بالتعاون مع عدد من الوزارات فى مجالات التنمية، بما فيها مبادرة “زيرو بلاستيك” التى تتمثل فى الاستغناء الكامل عن كافة المنتجات البلاستيكية والاتجاه إلى المنتجات الصديقة للبيئة والتى بدأت بتطبيقها داخل الشركة وغيرها من المبادرات البيئية.
كما تطرق اللقاء إلى آليات تعريف المواطنين بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة ووسائل التحفيز المناسبة لهم لتشجيعهم على الاستفادة من تطبيق “إى تدوير” فى التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية مقابل نقاط تحفيزية أو قسائم شراء لبعض المنتجات، وكذلك نشر فيديوهات بيئية قصيرة عن التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنازل على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال تطبيقات الشركة وصفحتها على “فيس بوك”.
وأشارت فؤاد إلى أهمية نشر رسائل التوعية فى رفع وعى المواطن بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنزل فى ظل الحالة الطارئة التى تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
بجانب ما تضمنته المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” من مجموعة من الرسائل البيئية للمواطنين ترتبط ارتباط وثيق بحياتهم اليومية، ودور الشركة فى المساهمة فى نشر تلك الرسائل لقطاع كبير من الشعب المصرى لتوعيته من خلال قدرتها على الوصول لأكبر عدد من المشتركين البالغ عددهم 44 مليون مشترك.
وبحسب الاتفاقية يقوم المستخدمين بعرض الأجهزة الإلكترونية التي يريدون التخلص منها على التطبيق عن طريق وضع بيانات الجهاز وصورته، ويشمل ذلك مختلف الأجهزة الإلكترونية مثل "الكمبيوتر - الهواتف المحمولة - التلفزيونات - التكييفات"، سيحصل المستخدم بعد عرض الجهاز الخاص به على "َQr code "، ليتوجه المستخدم بعد ذلك بهذا الجهاز لأي فرع من فروع فودافون، ومن خلال الفرع يسجل المستخدم الجهاز باستخدام "الكود" ويضع الجهاز الذي سيسلمه في صندوق بالفرع مخصص لذلك.
وفي مقابل ذلك يحصل المستخدم على نقاط تختلف بحسب الجهاز الإلكتروني الذي وضعه بالصندوق، ويحصل المستخدم على مجموعة من المميزات من عدد من الشركاء مقابل هذه النقاط، منها تخفيضات على شراء منتجات جديدة، أو تحويل النقاط لـ "فلوس كاش" وصرفها من خلال فودافون كاش، أو شحن رصيد هاتفه المحمول أو دفع فاتورة الإنترنت، وغيرها من المميزات، وذلك من خلال "البوم" للمميزات والشركاء بالمبادرة سيتم تجهيزه بحيث يتمكن المستخدم من اختيار طريقة استفادته بالنقاط التي حصل عليها.