تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات

يقوم المستخدمين بعرض الأجهزة الإلكترونية التي يريدون التخلص منها مثل "الكمبيوتر - الهواتف المحمولة - التلفزيونات - التكييفات"على تطبيق خاص بالخدمة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ م

اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية. وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.

وقالت وزيرة البيئة إن الوزارة تحرص على تشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجال خدمة البيئة والمساهمة فى حل القضايا البيئية.أضافت أن قطاع البيئة فى مصر سواء على المستوى الحكومى أو شركاء التنمية يعمل على الدفع بعجلة الاستثمار فى مجال البيئة من خلال تحويل المشكلة إلى فرصة، وتوفير فرص عمل بيئية للشباب، خاصة فى