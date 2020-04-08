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ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ ص
ياسر جلال - صورة أرشيفية
ياسر جلال - صورة أرشيفية
نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
وتصدر الفنان أحمد صلاح حسني الصورة الثانية للإعلان الترويجي وعلق "سرحان" على الصورة قائلا: "عزمي أبو شديد.. مسلسل الفتوة". وروجت الفنانة مي عمر للمسلسل ونشرت صورة لها من الإعلان الترويجي على حسابها عبر انستجرام وعلقت على الصورة: "مسلسل الفتوة رمضان 2020 إن شاء الله.. إخراج حسين المنياوي تأليف هاني سرحان
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«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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