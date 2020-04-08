إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ ص

إكرامي وشريف - صورة أرشيفية

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".

وعن رحيل نجله، أوضح إكرامي أنه كان يتمنى أن يختتم شريف مشواره الكروي بالنادي الأهلي، لكنه شدد على أن "نجله يتخذ القرارات بعد دراسة قوية". وأشار إلى أنه لم يتحدث مع إدارة الأهلي بشأن عدم مشاركة شريف أساسيا أو تجديد عقده، قائلا: "لا أجرؤ على ذلك، لأن مبادئ القلعة الحمراء تمنعني". وأضاف: "محمود الخطيب

وعن رحيل نجله، أوضح إكرامي أنه كان يتمنى أن يختتم شريف مشواره الكروي بالنادي الأهلي، لكنه شدد على أن "نجله يتخذ القرارات بعد دراسة قوية".



وأشار إلى أنه لم يتحدث مع إدارة الأهلي بشأن عدم مشاركة شريف أساسيا أو تجديد عقده، قائلا: "لا أجرؤ على ذلك، لأن مبادئ القلعة الحمراء تمنعني".



وأضاف: "محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، سبق أن اتخذ قرارا برحيل أسامة حسني (زوج ابنته) عن الفريق، حين كان نائبا لرئيس النادي".



وأوضح أن مسألة رحيل شريف للمنافس التقليدي الزمالك مرفوضة، وكادت أن تحدث وقت الخلاف مع الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي السابق، لكن شريف رفض الأمر تماما.



وأكد أن شريف فضل الرحيل بطريقة محترمة ولم يخطئ في حق أحد، وبالتالي لا توجد أي عقبة أمام عمله مستقبلا بالأهلي، بعد اعتزاله.