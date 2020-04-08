رياضة

إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ ص
إكرامي وشريف - صورة أرشيفية
إكرامي وشريف - صورة أرشيفية
أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
وعن رحيل نجله، أوضح إكرامي أنه كان يتمنى أن يختتم شريف مشواره الكروي بالنادي الأهلي، لكنه شدد على أن "نجله يتخذ القرارات بعد دراسة قوية". وأشار إلى أنه لم يتحدث مع إدارة الأهلي بشأن عدم مشاركة شريف أساسيا أو تجديد عقده، قائلا: "لا أجرؤ على ذلك، لأن مبادئ القلعة الحمراء تمنعني". وأضاف: "محمود الخطيب
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أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".
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إبراهيم سعيد: إكرامي الشحات سبب رحيلي عن الأهلي

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الحضري: أنا أهلاوي.. ونادم على انضمامي للزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء. وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس": "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق في هذه الفترة"، مضيفا: "لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري المصري".
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كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
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رضا عبد العال يفتح النار على عبد الحفيظ وأمير مرتضى

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، الدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي، قائلا: "عبد الحفيظ بدون دور داخل الأهلي بالوقت الحالي، بدليل رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بهذه الطريقة، وأثبت أنه ليست له كلمة في ملف عدم تجديد عقد حسام عاشور، ومن قبله عبد الله السعيد الذي رحل عن الفريق وإذا كان انتقل للزمالك كان سيطلب البعض إقالة مدير الكرة، بسبب عدم إدارة ملف تجديد اللاعبين بالشكل المطوب"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "ten".
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