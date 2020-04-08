الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 23شبين الكوم 13 23طنطا 12 22دمنهور 12 21الإسكندرية 11 20بلطيم 13 21مطروح 10 18السلوم 11 19سيوة 11 23بورسعيد