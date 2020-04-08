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الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 23شبين الكوم 13 23طنطا 12 22دمنهور 12 21الإسكندرية 11 20بلطيم 13 21مطروح 10 18السلوم 11 19سيوة 11 23بورسعيد
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هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
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هيكل: نسب الإصابة بكورونا في مصر حتى الآن طبيعية

قال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إن نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن طبيعية وعادية، لافتًا أن هناك متابعة من اللجان المشكلة لمتابعة الفيروس وانتشاره وتطبيق إجراءات الوقاية، بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بالفيروس لا تحتاج إلى الرعاية المركزة، مؤكدا على أن الدولة كرست كل مجهوداتها لمواجهة الفيروس، مشيرا أن قرار الرئيس بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا في الأماكن التي يحدث فيها تجمعات. وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

وزير الزراعة: الإصلاحات الاقتصادية مكنت الدولة من مواجهة الأزمات

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المساحة المزروعة لمحصول القمح هذا العام وصلت لـ 3.400 مليون فدان، أكثر من العام الماضى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يورد المزارعين للحكومة 40% من إنتاج المحصول مقابل 700 جنيه للطن هذا العام. وأوضح القصير في تصريحات إعلامية له مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الطن يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، مؤكدًا أن 4 ملايين طن من القمح تدخل الصوامع خلال الشهور المقبلة.
هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
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طقس-معتدل

غدا طقس لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر الشبورة صباحا وحركة الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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