أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ ص

شيكابالا - صورة أرشيفية

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".

وذكر نبيه، أن بعض الأصوات طالبت بضرورة رحيل جهاز هيكتوبر كوبر قبل خوض كأس العالم 2018 بروسيا، موضحا: "كنت قد اتخذت قرارا بعد استمراري مع المنتخب بعد كأس العالم، خاصةً أنني وصلت إلى أعلى طموح لي وأديت مهمتي على أكمل وجه". وأضاف: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها قال إنه كان من الضروري التجديد لكوبر