رياضة

أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ ص
شيكابالا - صورة أرشيفية
شيكابالا - صورة أرشيفية
أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".
وذكر نبيه، أن بعض الأصوات طالبت بضرورة رحيل جهاز هيكتوبر كوبر قبل خوض كأس العالم 2018 بروسيا، موضحا: "كنت قد اتخذت قرارا بعد استمراري مع المنتخب بعد كأس العالم، خاصةً أنني وصلت إلى أعلى طموح لي وأديت مهمتي على أكمل وجه". وأضاف: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها قال إنه كان من الضروري التجديد لكوبر
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6-الكابتن-اكرامى-البطل-ونجلة-الكابتن-شريف-اكرامى

إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
حسام عاشور

حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".
باهر-المحمدي‎

باهر المحمدي يعلن رغبته في الرحيل

أكد مصدر مقرب من باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عدة عروض على رأسها الأهلي والزمالك. وأوضح المصدر أن باهر أبلغ مسئولي الإسماعيلي، أنه لن يلعب فى مصر سوى للدراويش، وأن رغبته الأولى هي خوض تجربة احتراف سواء في دول الخليج أو أوروبا، موضحًا أن النادي سيستفيد ماديًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.
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علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
عصام الحضري

مرتضى: الحضري بتاع جن وسحر.. وبكى لينضم للزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن عصام الحضري حارس مرمى الفريق السابق، رحل عن صفوفه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية، على حد وصفه، إذ كان يستعين بما وصفه -الجن والسحر- من أجل العمل على إصابة زملاءه وتواجده في التشكيل الأساسي، قائلا: "الحضري كان يبكي من أجل الانضمام للزمالك، والتوءم حسام وإبراهيم هما من أحضراه إلى الفريق، ودائما ما كان يستعين بالجن والشعوذة ليتسبب في إصابة حراس الفريق للمشاركة في المباريات بدلا منهم".
عمرو جمال‎ (2)

عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
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