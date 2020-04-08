أسامة نبيه: لو شارك صلاح أمام أوروجواي لفاز الفراعنة

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص

محمد صلاح - صورة أرشيفية

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لو شارك في مباراة أوروجواي بكأس العالم 2018 لحقق المنتخب الفوز، قائلا: "الظروف لم تخدم محمد صلاح في مونديال روسيا 2018، لم تكن هناك مشكلة محددة، وكنا في إيطاليا ونتابع صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتعرض للإصابة وهذا ما جعل صلاح خارج إطار الخدمة في هذا التوقيت، هذا كان الحلم الذي كنت تسعى له وكان لك دور في التأهل وتقدم مستوى عظيم، عندما تشعر أن هذا يضيع منك بالتأكيد يجعلك خارج الخدمة، وهذا ما شعر به صلاح".

وأضاف نبيه: "لم تكن هناك أي مشكلات في المعسكر، نحن كنا في مدينة معزولة في أثناء كأس العالم، ولو كان صلاح سليما وشارك مع منتخب مصر في مباراة أوروجواي، لحققنا الفوز، لقد خسرنا بهدف قاتل في نهاية المباراة". وتابع: "شعرت بين الشوطين أن صلاح يريد أن يلعب، كان معه المعد البدني الخاص به، لكن تحدثت معه بأننا