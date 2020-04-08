رياضة

أسامة نبيه: لو شارك صلاح أمام أوروجواي لفاز الفراعنة

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
محمد صلاح - صورة أرشيفية
محمد صلاح - صورة أرشيفية
أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لو شارك في مباراة أوروجواي بكأس العالم 2018 لحقق المنتخب الفوز، قائلا: "الظروف لم تخدم محمد صلاح في مونديال روسيا 2018، لم تكن هناك مشكلة محددة، وكنا في إيطاليا ونتابع صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتعرض للإصابة وهذا ما جعل صلاح خارج إطار الخدمة في هذا التوقيت، هذا كان الحلم الذي كنت تسعى له وكان لك دور في التأهل وتقدم مستوى عظيم، عندما تشعر أن هذا يضيع منك بالتأكيد يجعلك خارج الخدمة، وهذا ما شعر به صلاح".
وأضاف نبيه: "لم تكن هناك أي مشكلات في المعسكر، نحن كنا في مدينة معزولة في أثناء كأس العالم، ولو كان صلاح سليما وشارك مع منتخب مصر في مباراة أوروجواي، لحققنا الفوز، لقد خسرنا بهدف قاتل في نهاية المباراة". وتابع: "شعرت بين الشوطين أن صلاح يريد أن يلعب، كان معه المعد البدني الخاص به، لكن تحدثت معه بأننا
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أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".
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أسامة نبيه: هذه حقيقة مجاملتي لشيكابالا

أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه لم يجامل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، باستدعائه بالانضمام للمنتخب في 2018، قائلا: "الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، كان يتمنى دائما تواجد شيكابالا معه، ومر شيكابالا بفترات تأثر خلالها بحالة عدم اتزان وتذبذب المستوى، لكن عندما قررنا ضمه كان متألقا مع الرائد في الدوري السعودي وبعيدا عن الصخب والأضواء والإعلام في مصر خلال ذلك الوقت، وسمحت الظروف برؤيته كما يتمنى الجهاز الفني".
تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

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أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
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