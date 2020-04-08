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أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
أنغام - صورة أرشيفية
أنغام - صورة أرشيفية
تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.
تحاول الجهات المعنية مساعدة الشعب على التواجد في المنزل بشتى الطرق، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة أن تقيم حفلات أون لاين، لتسلية الجمهور من جانب، ونشر الوعي بأهمية البقاء في المنزل من جانب آخر، وبالفعل طرحت حفلات لعمر خيرت ومدحت صالح، أما مساء غد سيعرض حفل غنائي للفنانة أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية. وقبل
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رامي جمال ينشر صورته بالباسبور: «أنا مصري»

في خطوة منه واعترافا بدور الدولة المصرية في الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج واعتزاز منه كمواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، نشر المطرب رامي جمال، صورته بالباسبور المصري على حسابه عبر "إنستجرام"، مطالبا الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير بنشر صورهم بالباسبور المصري اعترافا بالشكر للوطن. وعلق "جمال" على صورته قائلا: "انا مصري وفخور، وبطلب من كل اللي بيحب بلده شخص عادي أو فنان أو لاعب كرة أو اي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي أعزنا".
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شيرين عبد الوهاب تطرح «مش قد الهوى»

ينتظر الجميع الآن الانتهاء من أزمة الكورونا، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وحتى يحدث ذلك، تحاول الشعوب اللالتزام بالإجراءات الوقائية، المتمثلة في الالتزام بالبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى، لحصر عدد المرضى، وتجنب نقل العدوى، وأطلق الفنانون مبادرات متعددة، للتشجيع على البقاء في المنزل، وكان آخرهما الفنانة شيرين، التي صرحت بإطلاق أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"، وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها.
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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
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حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.
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