أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية
تحرير:إسراء سليمان
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص
أنغام - صورة أرشيفية
تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.
تحاول الجهات المعنية مساعدة الشعب على التواجد في المنزل بشتى الطرق، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة أن تقيم حفلات أون لاين، لتسلية الجمهور من جانب، ونشر الوعي بأهمية البقاء في المنزل من جانب آخر، وبالفعل طرحت حفلات لعمر خيرت ومدحت صالح، أما مساء غد سيعرض حفل غنائي للفنانة أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.
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تحاول الجهات المعنية مساعدة الشعب على التواجد في المنزل بشتى الطرق، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة أن تقيم حفلات أون لاين، لتسلية الجمهور من جانب، ونشر الوعي بأهمية البقاء في المنزل من جانب آخر، وبالفعل طرحت حفلات لعمر خيرت ومدحت صالح، أما مساء غد سيعرض حفل غنائي للفنانة أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.
وقبل أن يبدأ الحفل الغنائي، سيشاهد الجمهور العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي"، من إنتاج فرقة الشمس، وتجمع بين الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية، وأطلق هذا العمل خصيصا، ليلقي الضوء على أصحاب الهمم، ومن بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبد الحي، ومن إخراج هشام علي.