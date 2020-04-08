أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ ص

أنغام - صورة أرشيفية

تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.

تحاول الجهات المعنية مساعدة الشعب على التواجد في المنزل بشتى الطرق، الأمر الذي دفع وزارة الثقافة أن تقيم حفلات أون لاين، لتسلية الجمهور من جانب، ونشر الوعي بأهمية البقاء في المنزل من جانب آخر، وبالفعل طرحت حفلات لعمر خيرت ومدحت صالح، أما مساء غد سيعرض حفل غنائي للفنانة أنغام، بمصاحبة الفرقة الموسيقية. وقبل