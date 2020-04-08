وسائل إعلام ألمانية: اندلاع حريق في قصر برلين

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حريقا اندلع، اليوم الأربعاء، في قصر برلين، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.







