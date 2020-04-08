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وسائل إعلام ألمانية: اندلاع حريق في قصر برلين
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حريقا اندلع، اليوم الأربعاء، في قصر برلين، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
سلطان عمان يصدر عفوًا عن المئات من السجناء
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن المئات من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن عدد المستفيدين من العفو بلغ 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا، ولم تذكر الوكالة ما إذا كان لهذا العفو علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكانت دول مختلفة أصدرت عفوا عن نزلاء أو أفرجت عن بعضهم بصورة مؤقتة خشية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في السجون، واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين «السود» بسبب كورونا
يؤدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافئ، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة، إذ تجاوزت وفيات الفيروس 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم وصل إلى نحو 1.4 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألفا و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من 10 الآف حالة.
وفاة سابع مواطن مصري بفيروس كورونا في إيطاليا
أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس. وأشارت المصادر، أن الشاب يدعى «ش. فرج»، يقيم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة. ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين. وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وحالتي وفاة في بريطانيا، وفقا لروسيا اليوم.
«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
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انتحار وزير مالية ولاية هيسن الألمانية فى ظروف غامضة
أقدم وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، من حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على الانتحار، بعد أن ترك رسالة لعائلته، وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى عملية انتحار وفق المحققين. ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الأحد، خبر انتحار توماس شيفر، حيث أكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة، أن ملابسات الوفاة تشير إلى انتحار، بينما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن جثة شيفر (54 عاما) وُجدت على سكة قطار سريع بمدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن في جنوب غرب ألمانيا.
جيش ألمانيا يسحب عددا من جنوده من العراق بسبب كورونا
أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم الأحد، أن الجيش سوف يسحب جزءا من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19". وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أنه تم بدأ نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حاليا لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق. وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم الأحد.
الأزمات مستمرة.. برشلونة في مأزق بسبب تير شتيجن
أكد تقرير صحفي إسباني، أن ارتفاع القيمة السوقية للألماني مارك تير شتيجن، حارس برشلونة، ستجبر النادي الكتالوني على تنفيذ مطالبه إذا أراد الحفاظ عليه بين صفوفه. إذ يسعى برشلونة لتمديد عقده لمدة موسمين جديدين، بحيث ينتهي في صيف 2024 بدلًا من 2022. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن القيمة السوقية لتير شتيجن حاليًا تصل إلى 100 مليون يورو، بالتساوي مع السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد. ويأتي تير شتيجن في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية بين لاعبي برشلونة، بعد ليونيل ميسي (140 مليون يورو)، وأنطوان جريزمان (120 مليون يورو).
ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة
ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
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