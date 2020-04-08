الرقابة المالية: طرح أول إصدار من الصكوك بـ2 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، الموافقة على طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المعجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم، مضيفا أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة لمدة 57 شهرا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.

وأوضح عمران أن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية. وأشار إلى أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة)، مقابل