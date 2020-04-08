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الرقابة المالية: طرح أول إصدار من الصكوك بـ2 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - صورة أرشيفية
أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، الموافقة على طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المعجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم، مضيفا أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة لمدة 57 شهرا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.
وأوضح عمران أن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية. وأشار إلى أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة)، مقابل
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بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
البنك-المركزي

كورونا يفقد مصر 5.4 مليار دولار من النقد الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا بقيمة 5.4 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس الماضي، وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير. وقال المركزي في بيانه له الثلاثاء، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

ماذا يعني إلغاء البنك المركزي للقائمة السوداء والسلبية؟

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن. يأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات التي أطلقها، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء.
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة

تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية. وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.
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محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الحكومة توافق على تعديل السياسة الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر. ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رئيس الوزراء رقم 792 لسنة 2020 والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق.
محمد-عمران

الرقابة المالية: تيسيرات جديدة لعملاء التمويل متناهي الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، الكتاب الدورى الرابع، والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وذلك عقب التشاور مع ممثلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر.

تأجيل سداد أقساط التأمين للشركات الصغيرة 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى عباء مالية أخرى أثر ذلك.
هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: 250 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في بيان له، اليوم الأحد، المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة، معربة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها.
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