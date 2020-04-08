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وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين «السود» بسبب كورونا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
يؤدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافئ، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة، إذ تجاوزت وفيات الفيروس 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم وصل إلى نحو 1.4 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألفا و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من 10 الآف حالة.
وفي عدة مناطق في الولايات المتحدة، يؤدي وباء "كوفيد - 19" إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافىء بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة. ففي ولاية إيلينوي يمثل السود 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات، وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات
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السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

سلطان عمان يصدر عفوًا عن المئات من السجناء

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن المئات من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن عدد المستفيدين من العفو بلغ 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا، ولم تذكر الوكالة ما إذا كان لهذا العفو علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكانت دول مختلفة أصدرت عفوا عن نزلاء أو أفرجت عن بعضهم بصورة مؤقتة خشية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في السجون، واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
الشرطة-الالمانية

وسائل إعلام ألمانية: اندلاع حريق في قصر برلين

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حريقا اندلع، اليوم الأربعاء، في قصر برلين، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
فيروس- كورونا (4)

وفاة سابع مواطن مصري بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس. وأشارت المصادر، أن الشاب يدعى «ش. فرج»، يقيم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة. ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين. وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وحالتي وفاة في بريطانيا، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
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هالة- زايد

وزيرة الصحة:نقل حالات كورونا المستقرة للمدن الجامعية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، مؤكدة أن عملية نقل الحالات ستتم تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.
فيروس- كورونا (12)

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل إصابة طبيب الدمرداش بكورونا

قالت جامعة عين شمس، اليوم الأحد، إن طبيب امتياز الذي يعمل بالوحدة الرابعة بمستشفى النساء والتوليد بمستشفى الدمرداش، وأثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، تم عزله بمستشفى العجوزة العام بعد اكتشاف إصابته.
ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
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