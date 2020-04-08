وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين «السود» بسبب كورونا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

يؤدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافئ، بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة، إذ تجاوزت وفيات الفيروس 80 ألف حالة على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم وصل إلى نحو 1.4 مليون حالة. وكان أكبر عدد لوفيات الفيروس في إيطاليا بـ17 ألف حالة، تلتها إسبانيا بنحو 13 ألفا و900 حالة ثم الولايات المتحدة بأكثر من 12 ألف حالة ثم فرنسا بأكثر من 10 الآف حالة.

وفي عدة مناطق في الولايات المتحدة، يؤدي وباء "كوفيد - 19" إلى وفيات أكثر في صفوف الأمريكيين السود بشكل غير متكافىء بحسب عدة مسؤولين طالبوا بنشر إحصاءات وطنية من أجل التمكن من فهم حجم هذه الظاهرة. ففي ولاية إيلينوي يمثل السود 14% من السكان لكنهم يمثلون 42% من الوفيات، وفي شيكاغو كان 72% من إجمالي الوفيات