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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 1419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و773 نقطة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية: طرح أول إصدار من الصكوك بـ2 مليار دولار

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، الموافقة على طرح صكوك بقيمة 2 مليار دولار من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المعجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم، مضيفا أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة لمدة 57 شهرا اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.
البنك-المركزي

كورونا يفقد مصر 5.4 مليار دولار من النقد الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجعا بقيمة 5.4 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي خلال مارس الماضي، وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير. وقال المركزي في بيانه له الثلاثاء، إنه استخدم خلال شهر مارس حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

ماذا يعني إلغاء البنك المركزي للقائمة السوداء والسلبية؟

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن. يأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالاً للمبادرات التي أطلقها، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء.
اتفاقية فودافون مع وزارة البيئة

تفاصيل اتفاقية «فودافون» مع «البيئة» لتدوير المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع المهندس أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فوادفون مصر ومى ياسين رئيس قسم الاستدامة بالشركة، لبحث آليات التعاون فى تنفيذ التطبيق الإلكترونى “إى تدوير E Tadweer” لتدوير المخلفات الإلكترونية. وينفذ التطبيق من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر، وحضر الاجتماع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية.
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البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل الى مستوى 537.9 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 1020.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى 1041 نقطة.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليصل الى مستوى 525.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
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البورصة تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه، وذلك في خلال 10 دقائق فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.
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البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
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