البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 1419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و557 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و773 نقطة.