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حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير المياه لمدة شهرين

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص
مياه - صورة أرشيفية
مياه - صورة أرشيفية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الشركة أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، موضحة أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري وإي فاينانس" ببعض شركات المياه، تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد
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شركات الطيران تطلب «قبلة الحياة».. 25 مليون وظيفة مهددة

صرخة ألم جديدة أطلقتها "الأياتا" أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شركات الطيران تحترق"، مع تصاعد أزمة تفشي فيروس الكورونا وتداعياتها علي اقتصاديات العالم والتي باتت تحتم وقوع كساد اقتصادي عالمي، سواء إذا استمرت إلى ما بعد الربع الثاني من العام الجاري أو انحسرت قبل ذلك.
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نائب يطالب بضم التمويل متناهي الصغر لمبادرة المركزي

أكد خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو 1000 جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
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الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.
اسامة-هيكل-1

هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
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هل تتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص؟ الوزراء يرد

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، منشورا تقول فيه إن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح زيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
مصطفى-مدبولي

8 حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، 8 حقائق للرد على الشائعات هو انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن هذه الحقائق هي:
مصطفى-مدبولي

مصطفى مدبولي في جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين مساء اليوم الخميس، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، إذ تجول في عددًا من الشوارع، برفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات.
هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
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