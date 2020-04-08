حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير المياه لمدة شهرين

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

مياه - صورة أرشيفية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الشركة أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، موضحة أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري وإي فاينانس" ببعض شركات المياه، تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد

وأكدت الشركة أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، موضحة أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي "فوري وإي فاينانس" ببعض شركات المياه، تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.



وناشدت المواطنين بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.



