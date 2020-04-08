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«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
مسلسل الاختيار - صورة أرشيفية
مسلسل الاختيار - صورة أرشيفية
روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة" دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي، ويقوم "أحمد العوضي" بدور الإرهابي هشام عشماوي، وسيعرض على قنوات ON و ON DRAMA. المسلسل
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ليل وحسن الجبالي.. ياسر جلال ومي عمر في بوستر «الفتوة»

نشر السيناريست هاني سرحان، صورتين من الإعلان الترويجي لمسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، عبر صفحته على موقع "انستجرام"، وظهر في الصورة الأولى الفنان ياسر جلال يحمل في يده "نبوت"، وكشف عن اسم الشخصية التى يجسدها "جلال" خلال أحداث العمل، إذ علق على الصورة قائلا: "حسن الجبالي.. مسلسل الفتوة.. رمضان 2020.. إخراج حسين المنباوي.. إنتاج سينرجى".
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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
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«خالد النبوي».. محطات نادرة من حياته مع إسعاد يونس

يعتبر خالد النبوي أحد النجوم اللامعين في الدراما والتليفزيون المصري، وبعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة وشفائه منها، استضافته، أمس الإثنين، إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدمته بطريقة رائعة للغاية، معبرة عن أصالته، وأنه يتميز بهيبة فريدة من نوعها، كما أنه مصري حتى النخاع، ولديه حكمة، ويفكر دائما في تطور أدائه السينمائي، ومن الجدير بالذكر أنه يعرض الآن مسلسله "ممالك النار"، الذي يلقي الضوء على الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين.
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تامر مرسي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار

طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان 2020 على حسابه عبر فيسبوك. وعلق مرسي: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة". وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل الاختيار مرة آخرى للتصوير مع مراعاة الوقاية من فيروس كورونا ويتم تكثيف ساعات العمل.
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رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:
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عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الكبير جورج سيدهم الذي توفي الجمعة الماضية وأقيمت أمس صلاة القداس على جثمان الراحل، بكنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، وحضر مجموعة من الفنانين تشييع الجثمان، من بينهم الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي والفنان مدحت صلاح، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، والفنانة دلال عبد العزيز، وفي ظل غياب الفنان الكبير سمير غانم بدت التسأولات عن سر غيابه عن وداع رفيق العمر.
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