«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

مسلسل الاختيار - صورة أرشيفية

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة" دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي، ويقوم "أحمد العوضي" بدور الإرهابي هشام عشماوي، وسيعرض على قنوات ON و ON DRAMA. المسلسل