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نائب يطالب بضم التمويل متناهي الصغر لمبادرة المركزي

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أكد خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو 1000 جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
وأوضح مشهور أن هناك أكثر من 3 ملايين عميل لدى شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن قرار تأجيل 50% من الأقساط الشهرية لعملاء التمويل متناهي الصغر الذين يعانون من تداعيات فيروس كورونا بعد دراسة كل حالة على حدة غير كافي، وأنه كان يجب ربط قرار الرقابة المالية بقرار البنك المركزى بتأجيل سداد
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شركات الطيران تطلب «قبلة الحياة».. 25 مليون وظيفة مهددة

صرخة ألم جديدة أطلقتها "الأياتا" أو الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شركات الطيران تحترق"، مع تصاعد أزمة تفشي فيروس الكورونا وتداعياتها علي اقتصاديات العالم والتي باتت تحتم وقوع كساد اقتصادي عالمي، سواء إذا استمرت إلى ما بعد الربع الثاني من العام الجاري أو انحسرت قبل ذلك.
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حقيقة تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير المياه لمدة شهرين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء.
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الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.
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هيكل: مصر نجحت في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مُدرك لخطورة الموقف وأبعاد الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، مضيفا أن الرئيس حريص على الاهتمام بعمليات التعقيم والمسافات، ووجه بضرورة استخدام الكمامات فى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن ما تبقى من المصابين في المستشفيات 800 شخص، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى البقاء بالمرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن.
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
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برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
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نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
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