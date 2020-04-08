سلطان عمان يصدر عفوًا عن المئات من السجناء

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

السلطان هيثم بن طارق - صورة أرشيفية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا خاصا عن المئات من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن عدد المستفيدين من العفو بلغ 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا، ولم تذكر الوكالة ما إذا كان لهذا العفو علاقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكانت دول مختلفة أصدرت عفوا عن نزلاء أو أفرجت عن بعضهم بصورة مؤقتة خشية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في السجون، واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة فى السلطنة 419 وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء. وطالبت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع