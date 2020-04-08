علاج بلازما الدم يبشر بمساعدة مرضى «كورونا»

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

أكياس دم - صورة أرشيفية

يبشر علماء ألمان إلى أنه من الممكن أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلا على تعافي مرضى كورونا في الحالات الخطرة، وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم، مشيرا إلى أن وحدته لطب نقل الدم من أوائل المنشآت الطبية التي حصلت على تصريح بتصنيع بلازما علاجية، وتعمل مستشفيات أخرى أيضا في ألمانيا على ذلك.

ويتشكل في جسم المتعافين من كورونا أجسام مضادة يمكن استخراجها من الدم عبر جهاز معين، ويدور العلاج ببلازما الدم حول نقل الأجسام المضادة إلى الحالات الخطرة المصابة بالفيروس. وكانت دراسة صينية فحصت فعالية العلاج ببلازما الدم على 10 مصابين، ونُشرت هذه الدراسة في النسخة الإلكترونية من دورية "بروسيدينجز" التابعة