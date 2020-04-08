«جون براين».. هزم السرطان مرتين وقضت «كورونا» عليه

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص

جون براين - صورة أرشيفية

هاجمت الكورونا العالم أجمع، لا يوجد بلد آمن الآن، وليس لدينا حلول سوى الالتزام بما أقرته البلاد من إجراءات وقائية، تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وغسل اليدين جيدا، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص يتبع إجراءات السلامة، إلا أن "كورونا" تمكنت من الدخول إلى القصر الملكي، وأصابت ولي العهد الأمير تشارلز، كما هاجمت عددًا من الفنانين وكان آخرهم المغني الأمريكي جون براين، الذي توفى نتيجة الإصابة بالفيروس.

أصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على سبيل المثال عازف الساكسوفون الكاميروني وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانجو، كما أن توم هانكس و زوجته الممثلة ريتا ويلسون كان لهما نصيب من الإصابة بالفيروس، كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا عن إصابته، وأنه قام بعزل نفسه عن الآخرين. وكان