فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«جون براين».. هزم السرطان مرتين وقضت «كورونا» عليه

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص
جون براين - صورة أرشيفية
جون براين - صورة أرشيفية
هاجمت الكورونا العالم أجمع، لا يوجد بلد آمن الآن، وليس لدينا حلول سوى الالتزام بما أقرته البلاد من إجراءات وقائية، تتمثل في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وغسل اليدين جيدا، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من أن عددا كبيرا من الأشخاص يتبع إجراءات السلامة، إلا أن "كورونا" تمكنت من الدخول إلى القصر الملكي، وأصابت ولي العهد الأمير تشارلز، كما هاجمت عددًا من الفنانين وكان آخرهم المغني الأمريكي جون براين، الذي توفى نتيجة الإصابة بالفيروس.
أصيب عدد من الفنانين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على سبيل المثال عازف الساكسوفون الكاميروني وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانجو، كما أن توم هانكس و زوجته الممثلة ريتا ويلسون كان لهما نصيب من الإصابة بالفيروس، كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا عن إصابته، وأنه قام بعزل نفسه عن الآخرين. وكان
اقرأ المزيد
محمد-امام-1

«أمي أول حب».. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته

احتفل الفنان محمد إمام، بعيد ميلاد والدته، الذي حل أمس الإثنين 6 أبريل على صفحته عبر «إنستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بوالدته وهو في مرحلة الطفولة، علق عليها قائلا: «أمي أول حب.. أول فرحة.. أول أمان .. أول تشجيع .. هي أول كل حاجة.. و السبب في أي حاجة حلوة.. هي الحياة نفسها ..كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها»، متابعا: «عيد ميلادها كان إمبارح وجمهوري حبيبي دلعها جامد فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. قولت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة..يلا ادعولها بقى».
طارق-لطفى-بعد-البداية

طارق لطفي: وقف تصوير مسلسل «القاهرة كابول» بسبب الحظر

حصل صناع فريق عمل مسلسل «القاهرة كابول»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان على إجازة من التصوير. الفنان طارق لطفي قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «متوقفين عن تصوير المسلسل بسبب الحظر، ولم نبدأ في التصوير متأخرًا، ربما سبقنا غيرنا بفترة قليلة، ولكن القاهرة كابول واجه عدة صعوبات، لأن هناك مشاهد خارجية تتطلب السفر إلى لبنان ولندن والغردقة، ونظرا لظروف الحظر وتعليق رحلات الطيران توقفت».
تامر-حبيب

تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
اقرأ المزيد من الأخبار
20200401084200420

«لايف من الدوبليكس».. عودة أبلة فاهيتا مع حسن شاكوش

ذاع صيت مغني المهرجانات حسن شاكوش في الفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة بعد نجاح "بنت الجيران"، وأصبح أشهر من نار على علم، بعد نجاح أغنيته الثانية "عود البطل"، فعند الذهاب إلى الحفلات والمناسبات والأفراح، ستجد أغانيه بمثابة شعار رسمي، حتى فرض نفسه ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض على قناة ON TV، حيث تحاول الأبلة الشهيرة نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، وتعمل على تسلية الجمهور من خلال إطلالتها الساخرة.
تامر حسنى

تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
173-003828-movies-cinema-corona-virus-coved-19-4

3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.
92c75e73-557e-43e7-bec4-197d74e51ace

كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]