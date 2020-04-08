سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منها كورونا.. 3 أسباب أدت لانخفاض احتياطي مصر

سجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفاضا لأول مرة منذ حوالي 14 شهرا نتيجة عدة أسباب منها تداعيات فيروس كورونا وتراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار، نهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.1 مليار دولار، في مقابل نحو 45.5 مليار دولار نهاية شهر فبراير الماضي، ليتراجع بذلك للمرة الأولى في 14 شهرا مدفوعا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستواه الحالي، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت الى انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشمل كل من: فيروس كورونا أدت الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى سحب البنك المركزي حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي،
اقرأ المزيد

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1650 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تكشف أهداف وركائز «رؤية مصر 2030»

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يوضح أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في إصدارها الثاني بعد عملية التحديث، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكافة أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، وذلك لضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
البنك-المركزي

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخراً تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والأفراد.
السياحة-فى-مصر (1)

ارتفاع ايرادات السياحة إلى 13 مليار دولار خلال 2019

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن السياحة حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار، ومقابل 11.6 مليار دولار في العام قبل الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5 %، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار، وبنسبة 420% عن عام 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات، ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]