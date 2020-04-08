منها كورونا.. 3 أسباب أدت لانخفاض احتياطي مصر

سجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر انخفاضا لأول مرة منذ حوالي 14 شهرا نتيجة عدة أسباب منها تداعيات فيروس كورونا وتراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

البنك المركزي - صورة أرشيفية

انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار، نهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 40.1 مليار دولار، في مقابل نحو 45.5 مليار دولار نهاية شهر فبراير الماضي، ليتراجع بذلك للمرة الأولى في 14 شهرا مدفوعا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستواه الحالي، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.

وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت الى انخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشمل كل من: فيروس كورونا أدت الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى سحب البنك المركزي حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي،