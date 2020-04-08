روشتة صحية لمرضى السكري أثناء العزل المنزلي

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

مرض السكري - صورة تعبيرية

يؤثر فيروس الكورونا بشكل كبير على كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة وكذلك مرض السكري، ولا يوجد حتى الآن بحث قوي حول العلاقة بين الفيروس ومرض السكري، ومع ذلك، يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة بصحتهم خلال هذا الوباء، لأنهم لا يتمتعون بجهاز مناعي قوي، يساعد على مقاومة الفيروس، ومن بين الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، الحفاظ على معدلات السكر، والابتعاد عن التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك نقلا عن الموقع الهندي"Times Of India".

أصبح عدد كبير من الأشخاص الآن مصاب بمرض السكري المزمن، ولأن أصحاب هذه الأمراض أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لابد من اتباع التعليمات الآتية: - مراقبة مستويات السكر تعتبر من أهم القواعد الأساسية، للحفاظ على معدلات السكر بالدم، وبالتالي ينبغي تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات قدر الإمكان، والاهتمام بالمصادر