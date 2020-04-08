صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص
فقدان الوزن
فقدان الوزن
بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
في حين أن هناك الكثير من أنظمة التمارين، والعديد من الأنظمة الغذائية التي تضمن لك فقدان الوزن، فهناك خدع بسيطة أفضل من كل الأنظمة، فكل ما عليك فعله هو تسجيل ما تأكله خلال النهار، وطوال اليوم لمدة 15 دقيقة يوميا، وسيساعد ذلك بشكل كبير على فقدان الوزن. وكشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "Obesity" أن 150 شخصا
اقرأ المزيد
دهون-البطن

لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
فقدان-الوزن-بدون-دايت

لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
تخسيس-الكرش

3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
اقرأ المزيد من الأخبار
مغص-التهاب-معدة

لو بتعاني من مشكلات المعدة.. الحل في 3 أعشاب

يعتبر فيروس كورونا من الكوارث النادرة، التي مرت بها البلاد، وأسفر عن آلاف الإصابات وعشرات الوفيات، الأمر الذي جعل الدول، تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، وطبقت بعض الشركات العمل من المنزل، وبالتالي أصبحنا نتناول الطعام بكميات أكبر من الملل والاكتئاب، لذا ربما تتعرض إلى مشكلات بالهضم، خاصة إذا كنت تعاني من القولون العصبي، ولكي تتخلص من مشكلات المعدة المزعجة، عليك بتناول مشروبات دافئة، مثل الزنجبيل وخل التفاح، وغيرها من الحلول السحرية الأخرى، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
دهون-البطن

لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]