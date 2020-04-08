للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

فقدان الوزن

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".

في حين أن هناك الكثير من أنظمة التمارين، والعديد من الأنظمة الغذائية التي تضمن لك فقدان الوزن، فهناك خدع بسيطة أفضل من كل الأنظمة، فكل ما عليك فعله هو تسجيل ما تأكله خلال النهار، وطوال اليوم لمدة 15 دقيقة يوميا، وسيساعد ذلك بشكل كبير على فقدان الوزن. وكشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة "Obesity" أن 150 شخصا