تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

حريق قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.

ووفقا لصحيفة "ديلي جورنال"، قالت إدارة الإطفاء إن الوحدات كانت في موقع البناء. وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "BZ" بالعاصمة، الدخان وهو يتصاعد من موقع البناء، موضحة أن أضرارا طفيفة حدثت على السطح. ووفقا لقسم الإطفاء، يتم علاج شخص مصاب من قبل خدمات الطوارئ، كما تم نشر حوالي 80 شخصا من عمال الإطفاء.