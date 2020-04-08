تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
حريق قصر برلين
أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
ووفقا لصحيفة "ديلي جورنال"، قالت إدارة الإطفاء إن الوحدات كانت في موقع البناء. وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "BZ" بالعاصمة، الدخان وهو يتصاعد من موقع البناء، موضحة أن أضرارا طفيفة حدثت على السطح.
ووفقا لقسم الإطفاء، يتم علاج شخص مصاب من قبل خدمات الطوارئ، كما تم نشر حوالي 80 شخصا من عمال الإطفاء.
ووفقا لصحيفة "ديلي جورنال"، قالت إدارة الإطفاء إن الوحدات كانت في موقع البناء. وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "BZ" بالعاصمة، الدخان وهو يتصاعد من موقع البناء، موضحة أن أضرارا طفيفة حدثت على السطح.
ووفقا لقسم الإطفاء، يتم علاج شخص مصاب من قبل خدمات الطوارئ، كما تم نشر حوالي 80 شخصا من عمال الإطفاء. وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق الشارع في كلا الاتجاهين.
وتم بناء القصر في القرن الخامس عشر وتم الانتهاء منه في القرن الثامن عشر، ثم تم تدميره إلى حد كبير خلال الحرب العالمية الثانية وتم تفجير حطامه عام 1950، لكن في القرن الـ21 قررت السلطات الألمانية إعادة بنائه وخصصت أكثر من 500 مليون يورو إلى هذا المشروع، ويتم الآن بناء نسخة حديثة مع واجهات متماثلة على الموقع مع الانتهاء المقرر في وقت لاحق من هذا العام.