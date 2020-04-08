مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

واستهل مدبولي، الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها، أمس الثلاثاء، بتشريف الرئيس، وذلك في إطار الوقوف جنبا إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس "كورونا"، ومساندته من خلال

واستهل مدبولي، الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها، أمس الثلاثاء، بتشريف الرئيس، وذلك في إطار الوقوف جنبا إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس "كورونا"، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.



وأكد أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها السيسي للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين في أثناء صرف هذه المنحة.



وخلال الاجتماع، أكد أنه سيتم البدء فورا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حاليا استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.



وفي هذا الصدد، شرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة من خلال مدن ونزل الشباب، لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.



