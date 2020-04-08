مصر للطيران تسير رحلة إلى تورنتو لإعادة 344 كنديا إلى بلادهم

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلة الاستثنائية رقم 995 التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة تورونتو بكندا وهي من طراز (بوينج 777 ) وعلى متنها 344 كنديًا عائدون إلى بلادهم، وتسير الشركة الوطنية هذه الرحلة بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر في ظل تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث من المقرر أن تعود الطائرة بدون ركاب.

وكانت السفارة الكندية بالقاهرة ناشدت المواطنين الكنديين المتواجدين في مصر الراغبين في العودة إلى بلادهم عن طريق حسابها الرسمي بسرعة تسجيل بياناتهم لتنظيم رحلة استثنائية حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرجت مصر للطيران موعد الرحلة على موقعها لتقلع من مطار القاهرة في الحادية

وكانت السفارة الكندية بالقاهرة ناشدت المواطنين الكنديين المتواجدين في مصر الراغبين في العودة إلى بلادهم عن طريق حسابها الرسمي بسرعة تسجيل بياناتهم لتنظيم رحلة استثنائية حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرجت مصر للطيران موعد الرحلة على موقعها لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشرة صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساءً.



يذكر أن سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس ويستمر حتى 15 أبريل الجاري فيما استثنت 5 حالات من التعليق منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



