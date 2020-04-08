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روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عنه القول خلال اجتماع للحكومة الإيرانية: "ندفع حصتنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجزء من احتياطاتنا تحت تصرفهم، وإذا كان من المقرر أن يكون الرد على طلبنا للحصول على قرض هو التمييز بين إيران وبين الدول الأخرى، فإن هذا غير مقبول بالنسبة لنا ولن يكون مقبولا للرأي العام
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سفينة 2

إصابة معظم ركاب سفينة في رحلة للقطب الجنوبي بكورونا

أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم، وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز الأسترالية المشغلة للسفينة، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص على متن السفينة جريج مورتايمر نقلوا إلى مستشفيات في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهم في حالة مستقرة، ومن بين 217 شخصا خضعوا لفحوص الفيروس على متن السفينة، كان نتيجة 128 شخصا إيجابية.
رافاييل كوريا

حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور السابق بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة في الإكوادور، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا، الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017، قائلة إن المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب الرئيس السابق جورجي جلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، نفس العقوبة وهي السجن لمدة 8 سنوات، وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق إذ إن جلاس يقضي منذ عام 2017 عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.
حريق قصر برلين

تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
اكياس-دم

علاج بلازما الدم يبشر بمساعدة مرضى «كورونا»

يبشر علماء ألمان إلى أنه من الممكن أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلا على تعافي مرضى كورونا في الحالات الخطرة، وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم، مشيرا إلى أن وحدته لطب نقل الدم من أوائل المنشآت الطبية التي حصلت على تصريح بتصنيع بلازما علاجية، وتعمل مستشفيات أخرى أيضا في ألمانيا على ذلك.
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البرلمان-الايراني

برلمان إيران يعقد أول جلساته بعد كورونا دون مسافات

عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع إرشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، وترأس الاجتماع مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي انتقد تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني، لإصابته بفيروس كورونا، وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر كريم همتي.
محمد-جواد-ظريف

ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب وليس لها وكلاء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب. وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى، إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء، على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".
ترامب وروحاني

مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا بالخارج

أعلن محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن جهودا تبذل من قبل العديد من أعضاء مجلس النقد الدولي للإفراج عن أرصدة إيران من النقد الأجنبي المودعة في مختلف الدول، مضيفا: "هناك الآن جهودا دولية أكثر جدية من الماضي، وازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في هذا المجال"، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الإثنين. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أعلن قبل أسبوع أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي ربما تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول.
فيروس- كورونا (11)

إصابة رضيع عمره شهر بفيروس "كورونا" في إيران

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى. ووفقا لوكالة "تسنيم"، قال باذلي أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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