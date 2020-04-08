روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عنه القول خلال اجتماع للحكومة الإيرانية: "ندفع حصتنا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجزء من احتياطاتنا تحت تصرفهم، وإذا كان من المقرر أن يكون الرد على طلبنا للحصول على قرض هو التمييز بين إيران وبين الدول الأخرى، فإن هذا غير مقبول بالنسبة لنا ولن يكون مقبولا للرأي العام