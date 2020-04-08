حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور السابق بتهم فساد

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

رئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا - صورة أرشيفية

أعلنت النيابة العامة في الإكوادور، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا، الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017، قائلة إن المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب الرئيس السابق جورجي جلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، نفس العقوبة وهي السجن لمدة 8 سنوات، وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق إذ إن جلاس يقضي منذ عام 2017 عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.

أما كوريا (57 عاما) الذي يقول إنه ضحية استهداف سياسي بتواطؤ من بعض القضاة فسارع إلى التنديد بالحكم الصادر بحقه، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أعرف المسار القضائي وما يقوله القضاة، هذا كذب، هم لم يثبتوا شيئا على الإطلاق، شهادة كاذبة تماما، من دون أدلة". وبالإضافة إلى أحكام السجن،