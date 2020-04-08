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حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور السابق بتهم فساد

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م
رئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا - صورة أرشيفية
رئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا - صورة أرشيفية
أعلنت النيابة العامة في الإكوادور، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا، الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017، قائلة إن المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب الرئيس السابق جورجي جلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، نفس العقوبة وهي السجن لمدة 8 سنوات، وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق إذ إن جلاس يقضي منذ عام 2017 عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.
أما كوريا (57 عاما) الذي يقول إنه ضحية استهداف سياسي بتواطؤ من بعض القضاة فسارع إلى التنديد بالحكم الصادر بحقه، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أعرف المسار القضائي وما يقوله القضاة، هذا كذب، هم لم يثبتوا شيئا على الإطلاق، شهادة كاذبة تماما، من دون أدلة". وبالإضافة إلى أحكام السجن،
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سفينة 2

إصابة معظم ركاب سفينة في رحلة للقطب الجنوبي بكورونا

أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم، وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز الأسترالية المشغلة للسفينة، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص على متن السفينة جريج مورتايمر نقلوا إلى مستشفيات في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهم في حالة مستقرة، ومن بين 217 شخصا خضعوا لفحوص الفيروس على متن السفينة، كان نتيجة 128 شخصا إيجابية.
روحان

روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.
حريق قصر برلين

تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
اكياس-دم

علاج بلازما الدم يبشر بمساعدة مرضى «كورونا»

يبشر علماء ألمان إلى أنه من الممكن أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلا على تعافي مرضى كورونا في الحالات الخطرة، وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم، مشيرا إلى أن وحدته لطب نقل الدم من أوائل المنشآت الطبية التي حصلت على تصريح بتصنيع بلازما علاجية، وتعمل مستشفيات أخرى أيضا في ألمانيا على ذلك.
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توابيت كرتون

جثث ملقاة وتوابيت «كرتون»..معركة كورونا في الإكوادور

يعاني المسؤولون في الإكوادور بالتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وكانت النتيجة جثث متعفنة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون). وتركت 150 جثة على الأقل على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها فيروس كورونا بشكل مفاجئ وسريع. وتعاني الاكوادور من مأساة انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا الذين فقدوا حياتهم جراء الإصابة بالفيروس، حيث قامت الشرطة بجمع جثث من شوارع المدينة ومنازلها، وحذرت الحكومة من أن ما يصل إلى 3500 شخص قد يموتون من فيروس كورونا.
سجن

خوفا من كورونا.. إصابة 14 سجينا في تمرد بإيران

أصيب ما لا يقل عن 14 سجينا إيرانيا في سجن عادل أدآباد في مدينة شيراز، مساء أمس الأحد، إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال حيدر آسيابي المدعي العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث في 3 زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، ولم يتمكن أي من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع في السجن الآن تحت السيطرة. ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.
الملك-سلمان

السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
سجن-فى-بريطانيا

وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
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