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مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنودا واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تسير رحلة إلى تورنتو لإعادة 344 كنديا إلى بلادهم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلة الاستثنائية رقم 995 التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة تورونتو بكندا وهي من طراز (بوينج 777 ) وعلى متنها 344 كنديًا عائدون إلى بلادهم، وتسير الشركة الوطنية هذه الرحلة بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر في ظل تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث من المقرر أن تعود الطائرة بدون ركاب.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
مسجد-الدمرداش (3)

حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
مصطفى-مدبولي

الحكومة توضح 16 حقيقة وشائعة بشأن كورونا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأوضحت الحكومة في تقرير تقصي الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، 8 حقائق، فيما 8 شائعات، وجاءت الحقائق التي أوضحتها الحكومة، كالتالي: البيانات المعلنة عن أعداد حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الوضع الصحي في مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية.
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