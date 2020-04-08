مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنودا واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنودا واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.



كما وافق المجلس على الترخيص لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بتأسيس شركة جديدة باسم "الشركة المتحدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي"؛ وذلك بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.







