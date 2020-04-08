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مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
كما أعلن مدبولي، استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.

طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تسير رحلة إلى تورنتو لإعادة 344 كنديا إلى بلادهم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلة الاستثنائية رقم 995 التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة تورونتو بكندا وهي من طراز (بوينج 777 ) وعلى متنها 344 كنديًا عائدون إلى بلادهم، وتسير الشركة الوطنية هذه الرحلة بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر في ظل تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث من المقرر أن تعود الطائرة بدون ركاب.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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