مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

كما أعلن مدبولي، استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.



