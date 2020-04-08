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إصابة معظم ركاب سفينة في رحلة للقطب الجنوبي بكورونا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
سفينة سياحية - صورة أرشيفية
سفينة سياحية - صورة أرشيفية
أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم، وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز الأسترالية المشغلة للسفينة، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص على متن السفينة جريج مورتايمر نقلوا إلى مستشفيات في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهم في حالة مستقرة، ومن بين 217 شخصا خضعوا لفحوص الفيروس على متن السفينة، كان نتيجة 128 شخصا إيجابية.
وقال متحدث باسم أورورا: "لا يوجد في الوقت الحالي أي مصاب بالحمى على متن السفينة، وكل حالات الإصابة بدون أعراض". يشار إلى أن معظم الأشخاص على متن السفينة هم من مواطني أستراليا ونيوزيلندا، ولم يسمح لها بالرسو في أوروجواي. وقالت أورورا إنها استأجرت طائرة مزودة بمعدات طبية لإعادة الركاب من مواطني أستراليا
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رافاييل كوريا

حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور السابق بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة في الإكوادور، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا، الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017، قائلة إن المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب الرئيس السابق جورجي جلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، نفس العقوبة وهي السجن لمدة 8 سنوات، وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق إذ إن جلاس يقضي منذ عام 2017 عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.
روحان

روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.
حريق قصر برلين

تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
اكياس-دم

علاج بلازما الدم يبشر بمساعدة مرضى «كورونا»

يبشر علماء ألمان إلى أنه من الممكن أن تساعد علاجات ببلازما الدم مستقبلا على تعافي مرضى كورونا في الحالات الخطرة، وقال مدير وحدة طب نقل الدم في المستشفى الجامعي بمدينة إرلانجن الألمانية هولجر هاكشتاين، إن الدراسات الحالية تشير إلى إمكانية إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة على نحو واضح بواسطة علاج ببلازما الدم، مشيرا إلى أن وحدته لطب نقل الدم من أوائل المنشآت الطبية التي حصلت على تصريح بتصنيع بلازما علاجية، وتعمل مستشفيات أخرى أيضا في ألمانيا على ذلك.
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البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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