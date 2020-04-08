استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - صورة أرشيفية

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.

تمثلت الأعاراض في ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من 10 أيام؛ إلا أن حالته تدهورت أول من أمس الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، ويرى خبراء أن جونسون، قد لا يتمكن من العودة إلى "داونينج ستريت" للعمل بدوام كامل لمدة أشهر. وقال البروفيسور بول هانتر خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، لصحيفة