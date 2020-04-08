البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 366.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 418 مليون جنيه ، فيما سجلت