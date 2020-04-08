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البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٤ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.
وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 366.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 170 شركة، وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 418 مليون جنيه ، فيما سجلت
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

وزير التموين: طرح منتجات أهلا رمضان الجمعة المقبلة بتخفيضات تصل 30%

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة يوم الجمعة المقبلة 10 إبريل الجاري. وأوضح أنه تم عقد عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "اهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.
تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
العبار-رئيس-شركة-نون

نون تطلب استثناء شركات التجارة الإلكترونية من الحظر

قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

الغرف التجارية: بدء عروض «أهلا رمضان» الأسبوع المقبل بتخفيضات 15%

? قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و15% على السلع، استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وأشار إلى أن الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية على تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان"، ذاكرا أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 إلى 15% لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات على بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة.
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بورصة (1)

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل الى مستوى 537.9 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 3.27% ليصل عند مستوى 9726.3 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل عند مستوى 1020.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.6% ليصل عند مستوى 1041 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 7 مليارات جنيه ومؤشرها الرئيسي يصعد 1.8%

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأثنين، عليى ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.9 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9446.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1002.25 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024.6 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه ليصل الى مستوى 525.8 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل عند مستوى 9390.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل عند مستوى 994.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 1019.3 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9593.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.4% عند مستوي 994.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1030.9 نقطة.
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