قطاع الأعمال ينتج 95 ألف عبوة كحول و4 أطنان مطهرات يوميا

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

هشام توفيق

كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، عن زيادة إنتاج الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح أن شركات الأدوية التابعة (النيل – العربية – النصر – ممفيس) قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة 110 و 200 و20 ألف عبوة سعة 1 لتر.



ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق مؤخراً في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.