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إسرئيل تستخدم الطائرات المسيرة لفرض حظر التجوال

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
طائرات إسرائيلية - صورة أرشيفية
طائرات إسرائيلية - صورة أرشيفية
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الثالثة عصرا، مضيفا: "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد"، محذرا من أن أي شخص ينتهك المبادئ التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيتم التعامل معه بشكل صارم.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 72 إصابة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 مسنين خلال الليلة الماضية  بعد معاناتهم من أمراض مزمنة، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9 آلاف و404 مصابين. وأوضحت الوزارة الصحة، في بيان لها، أن من بين المصابين توجد 147
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بوريس-جونسون (3)

استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
سفينة 2

إصابة معظم ركاب سفينة في رحلة للقطب الجنوبي بكورونا

أظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي مصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم، وقالت شركة أورورا إكسبيديشنز الأسترالية المشغلة للسفينة، اليوم الأربعاء، إن 6 أشخاص على متن السفينة جريج مورتايمر نقلوا إلى مستشفيات في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وهم في حالة مستقرة، ومن بين 217 شخصا خضعوا لفحوص الفيروس على متن السفينة، كان نتيجة 128 شخصا إيجابية.
رافاييل كوريا

حكم غيابي بسجن رئيس الإكوادور السابق بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة في الإكوادور، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرئيس السابق الاشتراكي رافاييل كوريا، الذي يقيم في بلجيكا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 8 سنوات بعدما أدانته محكمة ابتدائية بارتكاب جرائم فساد مالي خلال توليه الرئاسة بين 2007 و2017، قائلة إن المحكمة أصدرت بحق كوريا و17 متّهماً آخر، بينهم نائب الرئيس السابق جورجي جلاس ومساعدون سابقون لرئيس الجمهورية، نفس العقوبة وهي السجن لمدة 8 سنوات، وهذا ليس أول حكم بالسجن يصدر بحق نائب الرئيس السابق إذ إن جلاس يقضي منذ عام 2017 عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.
روحان

روحاني يتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الطبي والاقتصادي

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض جهود بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واصفا العقوبات الأمريكية على إيران بأنها تصل إلى منزلة الإرهاب الطبي والاقتصادي. ودعا روحاني، صندوق النقد الدولي إلى قبول طلب بلاده للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس، قائلا: "إنه يجب ألا يمارس الصندوق أي تمييز أو تفرقة"، حيث انتقد صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه لا ينفذ التزاماته تجاه إيران.
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فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 60 حالة وفاة بكورونا و9 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين، مضيفة أن هناك 153 حالة خطيرة من بين الحالات المصابة بالفيروس، و113 على أجهزة التنفس، و118 حالة متوسطة. وقالت القناة ""12" العبرية نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على إسرائيل بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
اسرائيل

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
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