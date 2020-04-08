إسرئيل تستخدم الطائرات المسيرة لفرض حظر التجوال

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

طائرات إسرائيلية - صورة أرشيفية

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الثالثة عصرا، مضيفا: "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد"، محذرا من أن أي شخص ينتهك المبادئ التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيتم التعامل معه بشكل صارم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 72 إصابة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 6 مسنين خلال الليلة الماضية بعد معاناتهم من أمراض مزمنة، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9 آلاف و404 مصابين. وأوضحت الوزارة الصحة، في بيان لها، أن من بين المصابين توجد 147