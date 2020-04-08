لمواجهة «كورونا».. سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوما
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
سلطنة عمان
أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من بعد غد الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «إنه في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافقة 10 أبريل ولغاية العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل».
كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم،
تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي
للحالات المسجلة في السلطنة (419)، وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء.
وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة
كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم،
تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي
للحالات المسجلة في السلطنة (419)، وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء.
وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- الجميع بالتقيد التام
بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال
والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة
وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
وكانت سلطنة عمان أكدت أن الجهات
العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين
المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا
المستجد.