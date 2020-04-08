لمواجهة «كورونا».. سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوما

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

سلطنة عمان

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من بعد غد الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «إنه في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافقة 10 أبريل ولغاية العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل».

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر. وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (419)، وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء. وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة