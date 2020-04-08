سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لمواجهة «كورونا».. سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوما

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من بعد غد الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «إنه في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافقة 10 أبريل ولغاية العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل».
كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر. وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (419)، وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء. وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة
اقرأ المزيد
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف «قيود كورونا»

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات اليوم الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل، ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ"، مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (3)

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بسبب تفاقم الوباء". وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة، وهي لامرأة عمرها 60 عاماـ كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى بالعاصمة أديس أبابا منذ 31 مارس.
طائرات-اسرائيلية

إسرئيل تستخدم الطائرات المسيرة لفرض حظر التجوال

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الثالثة عصرا، مضيفا: "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد"، محذرا من أن أي شخص ينتهك المبادئ التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيتم التعامل معه بشكل صارم.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (14)

سلطنة عمان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواطن عماني يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، عن 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، وبذلك إجمالي المصابين في السلطنة 192 حالة تماثل 34 منهم للشفاء. وكانت سلطنة عمان قد قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس، وذلك خلال اجتماع عقدته، أمس، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]