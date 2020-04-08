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الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف «قيود كورونا»

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات اليوم الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل، ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ"، مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.
وأشار كلوج، تحديدا إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بسبب تباطؤ معدلات انتقال الفيروس، مضيفا أن "بعض التقدم الجيد" يتم إحرازه في النمسا وهولندا وسويسرا. لكنه أعرب عن قلقه بشأن تصاعد حالات الإصابة في دول مثل تركيا وإسرائيل والسويد وفنلندا وأوكرانيا ودول أخرى. وتابع بأن هناك "شوطا طويلا نقطعه في هذا الماراثون"،
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بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
عمان مسقط

لمواجهة «كورونا».. سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوما

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إغلاق العاصمة مسقط بداية من بعد غد الجمعة وحتى الـ22 من أبريل الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية: «إنه في سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافقة 10 أبريل ولغاية العاشرة من صباح الأربعاء 22 أبريل».
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (3)

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بسبب تفاقم الوباء". وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة، وهي لامرأة عمرها 60 عاماـ كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى بالعاصمة أديس أبابا منذ 31 مارس.
طائرات-اسرائيلية

إسرئيل تستخدم الطائرات المسيرة لفرض حظر التجوال

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الثالثة عصرا، مضيفا: "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد"، محذرا من أن أي شخص ينتهك المبادئ التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيتم التعامل معه بشكل صارم.
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: يوجد نقص في أجهزة التنفس حول العالم

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا في أجهزة التنفس حول العالم، وأن المنظمة في جينف تعمل بشكل كبير للحصول على هذه الأجهزة بالتعاون مع الدول التي تنتجها ليتم توزيعها على الدول حسب الاحتياجات لضمان الحصول عليها، مشيرا إلى أن الرؤية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط لنفسها هي "الصحة للجميع وبالجميع"ـ ما يتطلب لتحقيق هذا الهدف النبيل العمل من خلال عدة آليات.
بريطانيا - كورونا

ارتفاع وفيات وباء «كورونا» في إسرائيل إلى 51 حالة

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 51 حالة، كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و611 حالة، موضحة أن 141 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وصفت أعراض 7 آلاف و643 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 585 بصورة كاملة. وأشار التقرير إلى أن السلطات تبحث فرض المزيد من التدابير المشددة في العديد من المدن، مضيفا أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على هذه التدابير اليوم.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يحمي من بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة، أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين، وليس هناك أي دراسات تقول إن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا، موضحة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.
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