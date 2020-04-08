الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف «قيود كورونا»

٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

منظمة الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات اليوم الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل، ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ"، مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.

وأشار كلوج، تحديدا إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بسبب تباطؤ معدلات انتقال الفيروس، مضيفا أن "بعض التقدم الجيد" يتم إحرازه في النمسا وهولندا وسويسرا. لكنه أعرب عن قلقه بشأن تصاعد حالات الإصابة في دول مثل تركيا وإسرائيل والسويد وفنلندا وأوكرانيا ودول أخرى. وتابع بأن هناك "شوطا طويلا نقطعه في هذا الماراثون"،