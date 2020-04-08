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نون: التجارة الإلكترونية دعمت مصر في مواجهة كورونا

نون تطالب باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد
تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
محمد العبار
محمد العبار
قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.
وأكد هنداوي على دعم شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين السادة المواطنين.  وأشاد هنداوي بالسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قدرة القطاع الخاص على
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دولارات

الدولار متسقر.. سجل 15.79 مقابل الجينه و15.69 للشراء

واصل متوسط سعر الدولار مسلسل الاستقرار أمام الجنيه ، حيث ظل عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لليوم السابع عشر على التوالى بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى. وسجل أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء ببنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين جاء ثانى أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبى حيث سجل لديه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع. وكان آخر ارتفاع للدولار أمام الجنيه الأحد الموافق 22 مارس 2020، حيث ارتفعت العملة الخضراء قرشًا فى هذا اليوم أمام العملة المحلية.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

وزير التموين: طرح منتجات أهلا رمضان الجمعة المقبلة بتخفيضات تصل 30%

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة يوم الجمعة المقبلة 10 إبريل الجاري. وأوضح أنه تم عقد عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "اهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.
تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

الغرف التجارية: بدء عروض «أهلا رمضان» الأسبوع المقبل بتخفيضات 15%

? قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و15% على السلع، استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وأشار إلى أن الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية على تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان"، ذاكرا أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 إلى 15% لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات على بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة.
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اردوغان (3)

أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
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