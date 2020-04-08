نون: التجارة الإلكترونية دعمت مصر في مواجهة كورونا

نون تطالب باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

محمد العبار

قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.

وأكد هنداوي على دعم شركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين السادة المواطنين. وأشاد هنداوي بالسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قدرة القطاع الخاص على