66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ م

البنوك

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.

ويتيح بنك مصر «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت، ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكي BM Online، كما يمكن للعملاء الجدد التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب لدى جميع البنوك العاملة فى مصر مع التأكيد على اضافة



ويتيح بنك مصر «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت، ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكي BM Online، كما يمكن للعملاء الجدد التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب لدى جميع البنوك العاملة فى مصر مع التأكيد على اضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل، ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.



وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.



