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66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ م
البنوك
البنوك
سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
ويتيح بنك مصر «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت، ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكي BM Online، كما يمكن للعملاء الجدد التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب لدى جميع البنوك العاملة فى مصر مع التأكيد على اضافة
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

وزير التموين: طرح منتجات أهلا رمضان الجمعة المقبلة بتخفيضات تصل 30%

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة يوم الجمعة المقبلة 10 إبريل الجاري. وأوضح أنه تم عقد عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "اهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.
العبار-رئيس-شركة-نون

نون تطلب استثناء شركات التجارة الإلكترونية من الحظر

قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

الغرف التجارية: بدء عروض «أهلا رمضان» الأسبوع المقبل بتخفيضات 15%

? قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و15% على السلع، استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وأشار إلى أن الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية على تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان"، ذاكرا أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 إلى 15% لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات على بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة.
البورصه

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 549.1 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 10095.5نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1047.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1066.5 نقطة.
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دولار

سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.
البنك-المركزى-المصرى

بعائد 15%.. البنوك الحكومية تطرح شهادات ادخار جديدة

أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، أن بنكي الأهلي ومصر سيطرحان شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ويبدأ طرح الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، يوم الإثنين الماضي، ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
دولارات

زيادة 4 قروش..ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وزادت العملة الخضراء حوالي 4 قروش أمام الجنيه. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
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