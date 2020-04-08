وزير التموين: طرح منتجات أهلا رمضان الجمعة المقبلة بتخفيضات تصل 30%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢١ م

وزير التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة يوم الجمعة المقبلة 10 إبريل الجاري. وأوضح أنه تم عقد عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "اهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.

وأضاف المصيلحي أن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش والالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.وتابع أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمخاطبة المحافظين للسماح لفروع السلاسل بانشاء شوادر





وأضاف المصيلحي أن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش والالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.



وتابع أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمخاطبة المحافظين للسماح لفروع السلاسل بانشاء شوادر امام المحال بالمحافظات لتقديم السلع الرمضانية والاساسية للحد من التزاحم داخل المحال.



وأكد المصيلحي أن المبادرة تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبشراكة تامة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع القطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية والصناعية واتحاداتهما، وبدعم كامل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، وذلك تحت شعار “معا من اجل المستهلك”.



