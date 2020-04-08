الدولار متسقر.. سجل 15.79 مقابل الجينه و15.69 للشراء

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م

الدولار

واصل متوسط سعر الدولار مسلسل الاستقرار أمام الجنيه ، حيث ظل عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لليوم السابع عشر على التوالى بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى. وسجل أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء ببنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين جاء ثانى أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبى حيث سجل لديه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع. وكان آخر ارتفاع للدولار أمام الجنيه الأحد الموافق 22 مارس 2020، حيث ارتفعت العملة الخضراء قرشًا فى هذا اليوم أمام العملة المحلية.

وتوقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.بينما سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى، والعربى الأفريقى،



وتوقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

بينما سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى، والعربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية والتجارى الدولى”.

أما على مستوى أقل سعر بالبنوك فكان 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع ببنوك “الأهلى ومصر والزراعى”.

وأظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019، ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%، لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018.



