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الدولار متسقر.. سجل 15.79 مقابل الجينه و15.69 للشراء

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
الدولار
الدولار
واصل متوسط سعر الدولار مسلسل الاستقرار أمام الجنيه ، حيث ظل عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، لليوم السابع عشر على التوالى بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى. وسجل أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء ببنك الكويت الوطنى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين جاء ثانى أعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبى حيث سجل لديه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع. وكان آخر ارتفاع للدولار أمام الجنيه الأحد الموافق 22 مارس 2020، حيث ارتفعت العملة الخضراء قرشًا فى هذا اليوم أمام العملة المحلية.
وتوقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.بينما سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول والإمارات دبى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى، والعربى الأفريقى،
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

وزير التموين: طرح منتجات أهلا رمضان الجمعة المقبلة بتخفيضات تصل 30%

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق على قيام كافة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكافة فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة يوم الجمعة المقبلة 10 إبريل الجاري. وأوضح أنه تم عقد عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "اهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.
تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
العبار-رئيس-شركة-نون

نون: التجارة الإلكترونية دعمت مصر في مواجهة كورونا

قال مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

الغرف التجارية: بدء عروض «أهلا رمضان» الأسبوع المقبل بتخفيضات 15%

? قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و15% على السلع، استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وأشار إلى أن الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية على تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان"، ذاكرا أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 إلى 15% لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات على بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة.
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تعاملات بنكية (3)

66 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ15%

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 66 مليار جنيه حتى الآن، حيث سجلت حصيلة البنك الأهلي المصري فقط نحو 44 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك. وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك جمع حصيلة قيمتها 22 مليار جنيه من شهادة “ابن مصر” حتى الآن. وتقدم الشهادة أعلى عائد شهري حالياً، بواقع 15%، ومدتها عام، ويتيح البنك الأهلي شراء الشهادة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك 19623.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
دولار

سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.
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