«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

تحرير:وكالات ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأضافت بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359