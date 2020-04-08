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«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

تحرير:وكالات ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢١ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأضافت بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359
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كورونا - إسرائيل

تسجيل 242 إصابة و65 وفاة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 65 حالة وعدد الإصابات إلى 9248 حالة، مشيرة أنه تم تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير. وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن 149 مصابا بحالة خطرة، و117 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم . وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 60 حالة، وبلغ عدد المصابين 9 آلاف و6 مصابين.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: محاصرة إصابات كورونا تحتاج لمدة 4 أشهر وسنة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا، معربا عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مشيرًا أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. وأشار أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة، لافتًا أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، موضحًا أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.
فيروس كورونا

283 إصابة وحالة وفاة..ضحايا فيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مضيفه في بيان لها، أن حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بـ283 حالة جديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض يبلغ 2359 حالة. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي لمعدل الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت في البلاد الأحد الماضي 294 حالة وأمس الاثنين 277 إصابة جديدة.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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