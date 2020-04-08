«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م

فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.

في الوقت نفسه، نظم الأطباء في مستشفى العجمي للعزل الصحي، وقفة رمزية لمطالبة المواطنين بالتزام المنزل، وعدم الخروج للحفاظ على صحتهم، وحملوا خلالها لافتات كتبوا عليها «أنا في العزل علشانك.. خليك في البيت علشاني».من جانبها، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام المستشفى، شفاء 5 حالات جديدة من المرضى المصابين