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«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
في الوقت نفسه، نظم الأطباء في مستشفى العجمي للعزل الصحي، وقفة رمزية لمطالبة المواطنين بالتزام المنزل، وعدم الخروج للحفاظ على صحتهم، وحملوا خلالها لافتات كتبوا عليها «أنا في العزل علشانك.. خليك في البيت علشاني».من جانبها، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام المستشفى، شفاء 5 حالات جديدة من المرضى المصابين
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إلغاء جميع الاحتفالات بأعياد الربيع في الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 204 لسنة 2020، بشأن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، كما تضمن القرار التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أي ظرف، وفي حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التي يقدرها مأموري الضبط القضائي في حينه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصا على صحة المواطنيين وسلامتهم.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.
كورنيش الإسكندرية -5

أماكن أغلقت وأخرى تأثرت بكورونا في الإسكندرية.. تعرف عليها

لا صوت يعلو فوق فيروس كورنا المستجد الذي يهدد كافة أنحاء أرجاء العالم، وبات خطرا يسعى لمهاجمة كل مكان وبدأ يعرف طريقه جيدا داخل عديد من الهيئات والجهات في محافظة الإسكندرية، حيث تسببت إصابات فردية في غلق عددًا من الأماكن، وكانت البداية من المعمل الرئيسي للتحاليل بمستشفى مبرة العصافرة، بشرق المحافظة، حيث أعلن الدكتور أحمد يسري، مدير معامل مستشفى المبرة، غلق المعمل الرئيس فرع العصافرة لمدة أسبوعين كاجراء احترازي، حرصا على سلامة العملاء والموظفين بعد ثبوت إصابة حالتين بفيروس كورونا.
كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
فيروس- كورونا (7)

«خلال 24 ساعة».. 743 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 6820 وفاة، إذ يأتي ذلك بعدما تباطأ معدل الوفيات على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت البلاد 793 حالة وفاة السبت الماضي، ثم 651 وفاة الأحد، وأخيرًا 602 حالة وفاة أمس الإثنين. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكد إلى 69176 إصابة من 63927 إصابة، بزيادة نسبتها 8.2%، وهي تقريبًا نفس النسبة المسجلة أمس، وفقا لسبوتنيك.
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