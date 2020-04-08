قطار يصطدم بسيارة في الإسماعيلية.. ومصرع قائدها
تحرير:محمد مصباح
٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
قطار_أرشيفية
لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار قرب مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولة عبورها للسكة الحديد.
وقال شهود عيان، إن شخص يستقل سيارة ربع نقل حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور السيارات قرب منطقة محور 30 يونيو، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة.
وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة في الحال، وأبعد الأهالي الجزء المتبقي من السيارة عن مكان عبور القطار .
وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحررت المحضر اللازم، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة
وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحررت المحضر اللازم، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة الرئيسية لقطارات الإسماعيلية بمنطقة ميدان عرابي، ولم يسفر ذلك الحريق عن أي إصابات أو وفيات بعد فرار سائق الجرار ومساعده وبعد السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي عربات القطار.
وتلقى اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد اشتعال النيران في أحد جرارات السكة الحديد بمحطة الإسماعيلية الرئيسية بعد تصاعد كثيف للأدخنة.(التفاصيل)