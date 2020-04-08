جريمة

قطار يصطدم بسيارة في الإسماعيلية.. ومصرع قائدها

تحرير:محمد مصباح ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
قطار_أرشيفية
قطار_أرشيفية
لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار قرب مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولة عبورها للسكة الحديد. وقال شهود عيان، إن شخص يستقل سيارة ربع نقل حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور السيارات قرب منطقة محور 30 يونيو، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة. وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة في الحال، وأبعد الأهالي الجزء المتبقي من السيارة عن مكان عبور القطار .
وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحررت المحضر اللازم، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة
اقرأ المزيد
اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، أثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها؛ بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأزيل آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، ووقوع متوفين ومصابين.
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

«هصرف المعاش إزاي».. استجابة الشرطة تنقذ مُسنة

في أحد أركان منزلها البسيط، جلست السيدة المُسنة تبحث السبيل لحل تلك المعضلة "هصرف المعاش إزاي في الظروف دي" حتى جال في خاطرها الاستغاثة بالشرطة، أمسكت الهاتف واتصلت بشرطة النجدة طالبة مد يد العون، إذذ التمست مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة. وجاءت الاستجابة سريعا، فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المُسنة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]