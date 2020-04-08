قطار يصطدم بسيارة في الإسماعيلية.. ومصرع قائدها

تحرير:محمد مصباح ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار قرب مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد اصطدام قطار بسيارة أثناء محاولة عبورها للسكة الحديد. وقال شهود عيان، إن شخص يستقل سيارة ربع نقل حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور السيارات قرب منطقة محور 30 يونيو، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة. وأضاف شهود العيان، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة في الحال، وأبعد الأهالي الجزء المتبقي من السيارة عن مكان عبور القطار .

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وحررت المحضر اللازم، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق في أحد جرارات القطارات المنفصلة بالمحطة