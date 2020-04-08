موسيماني عن الخسارة أمام الأهلي: قرارات تحكيمية

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م

موسمياني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".

وواصل: "تراجعنا فقط في إفريقيا بعد أن نجحنا في الوصول للدور قبل النهائي العام الماضي، لكن الموسم الحالي تأهلنا للدور ربع النهائي دون أن نخسر أية مباراة في دور المجموعات". وعن مباراته أمام الأهلي، قال:" لم يكن لدينا لاعبين خلال مباراة الذهاب للقتال في القاهرة، دوري الأبطال ليس كالدوري المحلي، خضنا المباراة

وواصل: "تراجعنا فقط في إفريقيا بعد أن نجحنا في الوصول للدور قبل النهائي العام الماضي، لكن الموسم الحالي تأهلنا للدور ربع النهائي دون أن نخسر أية مباراة في دور المجموعات".



وعن مباراته أمام الأهلي، قال:" لم يكن لدينا لاعبين خلال مباراة الذهاب للقتال في القاهرة، دوري الأبطال ليس كالدوري المحلي، خضنا المباراة في ملعب مضغوط وكان علينا أن نكافح مع القرارات التحكيمية التي كانت مضيعة للوقت، لكي تربح لا بد أن تكون حاضر في المباراة بدنيا وذهنيا وهذا افتقدناه في مباراة الذهاب أمام الأهلي".



وودع صن داونز دوري أبطال إفريقيا من منافسات دور ربع النهائي، بعد الخسارة من الأهلي، بنتيجة 3/1، في مجموع المباراتين، حيث فاز المارد الأحمر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وفي الإياب تعادل بهدف لكل منهما.