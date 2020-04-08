رياضة

موسيماني عن الخسارة أمام الأهلي: قرارات تحكيمية

تحرير:علي الزيني ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م
موسمياني
موسمياني
يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الموسم الحالي أفضل لفريقه من الموسم الماضي، على الرغم من الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الأهلي بربع نهائي المسابقة. وتحدث موسيماني في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، قائلًا :" لقد حققنا خطوات كبيرة هذا الموسم أفضل من العام على الرغم أننا في المركز الثاني ببطولة.. فزنا بكأس تيليكوم كما صعدنا إلى الدور نصف النهائي من كأس إم تي إن".
وواصل: "تراجعنا فقط في إفريقيا بعد أن نجحنا في الوصول للدور قبل النهائي العام الماضي، لكن الموسم الحالي تأهلنا للدور ربع النهائي دون أن نخسر أية مباراة في دور المجموعات". وعن مباراته أمام الأهلي، قال:" لم يكن لدينا لاعبين خلال مباراة الذهاب للقتال في القاهرة، دوري الأبطال ليس كالدوري المحلي، خضنا المباراة
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أشرف صبحي - عمرو الجنايني‎

وزير الرياضة يتحدث عن مصير الدوري والاستعداد لطوكيو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن قرار إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، أو استكماله بعد نهاية أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، يرجع إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة. وتحدث صبحي في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قائلًا:"الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية وإنما هو قرار مباشر من اللجنة الخماسية، وإنما يكون في القرارات القانونية الكبيرة فقط.. تواصلت مع عمرو الجنايني ولا يوجد أي مؤشرات حالية بإلغاء الدوري أو استكماله".
توني-كروس

توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".
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نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".
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مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
احمد-احمد (3)

كاف عن تأجيل نصف نهائي الأبطال: جزء من الافتراضات

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن بطولة الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، لا تزال في موعدها بشهري يناير وفبراير المقبلين، وأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب فيروس كورونا، جزء من الافتراضات. ?وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "ليموند" الفرنسية: "قررنا تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بناءً على ما طلبته الاتحادات، وهذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين في أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب المباريات".
أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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محاولات في الكاف لحسم مصير مباريات دوري الأبطال

يسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم مصير مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتاجيل أو خوضها في الموعد المحدد لهما، وحدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لاجتماع لجنة الطوارئ لحسم مصير مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء أمام الزمالك، وذلك بحسب صحفية "LE360" المغربية. وكشف مصدر مسؤول، أن الاجتماع سيكون عن طريق "الفيديو"، بين الأعضاء السبعة الذين يشكلون لجنة الطوارئ، بسبب تعليق الرحلات الجوية في معظم البلدان الإفريقية، إلى جانب إغلاق مقر كاف، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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