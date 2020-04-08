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إلغاء جميع الاحتفالات بأعياد الربيع في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
شريف بشارة
شريف بشارة
أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 204 لسنة 2020، بشأن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، كما تضمن القرار التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أي ظرف، وفي حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التي يقدرها مأموري الضبط القضائي في حينه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصا على صحة المواطنيين وسلامتهم.
وأشار المحافظ أن على الجميع الالتزام بتنفيذ القرار كلا فيما يخصه بالنسبة للعاملين في الجهاز التنفيذي.وفي وقت سابق، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، بشوارع المحافظة لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس
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كورونا والحجر الصحي (2)

«سويدية» تشكر مستشفى العجمي بعد شفائها من كورونا

فرحة عامرة وسعادة غامرة عاشتها سيدة سويدية تدعى «ميريت» في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سمحت لها إدارة مستشفى العجمي النموذجي في محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، بمغادرة المستشفى والعودة إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد 14 يوما خضعت فيها للحجر الصحي والعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يغزو العالم، وحرصت «ميريت» على توجيه الشكر لأعضاء الفريق الطبي بالمستفشى، معبرة عن سعادتها بالعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
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إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (2)

قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.
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بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

خوفا من كورونا..إغلاق الكورنيش والشواطئ بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 172 لسنة 2020، اليوم السبت، الذي ينص على أن تغلق غلقًا تامًا وكليًا على مدار الـ24 ساعة جميع الشواطئ وأي كورنيش أو ممشى لنطاق المحافظة وتوابعها، وتشمل كورنيش منطقة نمرة 6، وكورنيش طريق الثلاجات، وأي ممشى أخر بنطاق المحافظة، سواء عام أو خاص وما يماثلها من مناطق التجمعات، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفض أي شكل من أشكال التجمعات أيًا كان نوعه أو موقعه .
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