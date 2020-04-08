إلغاء جميع الاحتفالات بأعياد الربيع في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

شريف بشارة

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 204 لسنة 2020، بشأن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، كما تضمن القرار التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أي ظرف، وفي حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التي يقدرها مأموري الضبط القضائي في حينه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصا على صحة المواطنيين وسلامتهم.

وأشار المحافظ أن على الجميع الالتزام بتنفيذ القرار كلا فيما يخصه بالنسبة للعاملين في الجهاز التنفيذي.وفي وقت سابق، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، بشوارع المحافظة لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس