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«بسبب قطة».. بسكال مشعلاني تدخل في حالة رعب وفزع

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٧ م
بسكال مشعلاني
بسكال مشعلاني
نوبة من الضحك انتابت الجمهور والفنان هشام سليم، الذي حل ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، بسبب الفنانة «بسكال مشعلاني»، التي دخلت في حالة رعب بسبب اقتحام قطة استديو البرنامج، إذ انتابت المطربة اللبنانية حالة من الفزع وسط ضحكات الجمهور على لحظة خوفها الشديد من القطة، معتقده أن دخول القطة هو مقلب من البرنامج، لكن الفنان أمير كرارة أكد لها أن ما حدث غير مقصود، وليست فقرة من ضمن فقرات البرنامج، قائلا: «القطة بتروح للحلوين بس».
وأكدت مشعلاني أنها تخشى كلًا من الكلاب والقطط، فيما قال النجم هشام سليم، إن والده كان يحب الكلاب جدا. وتتعاون بسكال مشعلاني مع الشاعر محمد رفاعي، والملحن ملحم في أغنية جديدة وهي «استنى»، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة «اتعذبت كفاية».   وولدت
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تامر مرسي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل الاختيار

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